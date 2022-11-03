Ювентус намерен занять место в зоне ЛЧ, выиграть Кубок Италии и выйти в финал Лиги Европы.

Ювентус уступил на своём поле ПСЖ в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов и вылетел из Лиги чемпионов. Но благодаря поражению Маккаби от Бенфики со счётом 1:6 в параллельном матче "старая синьора" заняла третье место в группе и пробилась в Лигу Европы.

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Как информирует Твиттер JuveFC, ссылаясь на Gazzetta dello Sport, руководство туринского клуба определилось с основными задачами на остаток провального сезона 2022/23.

Сообщается, что Ювентус должен занять минимум четвёртое место в Серии А, чтобы пробиться в Лигу чемпионов на следующий сезон, выиграть Кубок Италии, а также достичь финала Лиги Европы.

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