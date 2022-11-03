Туринцы неожиданно начали давить, но пропустили после эффектного прохода Мбаппе. Килиан в возрасте 23 лет и 317 дней стал самым молодым игроком в истории ЛЧ, забившим 40 мячей. Бонуччи еще до перерыва ответил голом.

Милан разбил Зальцбург и вышел в плей-офф Лиги чемпионов, Бенфика чудом испортила перспективы ПСЖ в 1/8 финала.