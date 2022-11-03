Рекорд Мбаппе и драматическая потеря лидерства в видеообзоре матча Ювентус – ПСЖ – 1:2
ПСЖ неуверенно одолел Ювентус в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.
Туринцы неожиданно начали давить, но пропустили после эффектного прохода Мбаппе. Килиан в возрасте 23 лет и 317 дней стал самым молодым игроком в истории ЛЧ, забившим 40 мячей. Бонуччи еще до перерыва ответил голом.
Милан разбил Зальцбург и вышел в плей-офф Лиги чемпионов, Бенфика чудом испортила перспективы ПСЖ в 1/8 финала.
На экваторе второго тайма точку поставил Мендеш, только вышедший на замену. ПСЖ вместе с Бенфикой набрал 14 очков, имел одинаковую разницу забитых и пропущенных (16:7), но у португальцев было больше голов на выезде, что и стало решающим показателем. Париж опустился на второе место, Ювентус с третьего вылетел в Лигу Европы.