Ювентус має намір зайняти місце в зоні ЛЧ, виграти Кубок Італії та вийти у фінал Ліги Європи.

Ювентус програв на своєму полі ПСЖ в матчі 6-го тура групового етапу Ліги чемпіонів і вилетів з Ліги чемпіонів. Але завдяки поразці Маккабі від Бенфіки з рахунком 1:6 в паралельному матчі "стара синьора" зайняла третє місце в групі і пробилася у Лігу Європи.

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Як повідомляє Твіттер JuveFC, посилаючись на Gazzetta dello Sport, керівництво туринського клубу визначилося з основними завданнями на завершальну частину провального сезону 2022/23.

Повідомляється, що Ювентус повинен зайняти мінімум четверте місце в Серії А, щоб пробитися в Лігу чемпіонів у наступному сезоні, виграти Кубок Італії, а також вийти до фіналу Ліги Європи.

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