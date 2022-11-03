Лига чемпионов, 6 тур

Группа E

Челси – Динамо Загреб – 2:1

Голы: Стерлинг, 18, Закария, 30 – Петкович, 7

Милан – Зальцбург – 4:0

Голы: Жиру, 14, 57, Крунич, 46, Мессиас, 90+1

Группа G

Манчестер Сити – Севилья – 3:1

Голы: Льюис, 52, Альварес, 73, Марез, 83 – Мир, 31

Копенгаген – Боруссия Д – 1:1

Голы: Харальдссон, 41 – Азар, 23

Группа Н

Ювентус – ПСЖ – 1:2

Голы: Бонуччи, 39 – Мбаппе, 13, Мендеш, 69

Маккаби Х – Бенфика – 1:6

Голы: Чери, 26 (пен) – Рамуш, 20, Муса, 59, Гримальдо, 69, Силва, 73, Араужу, 88, Мариу, 90+2

Милан забрал последнюю путевку в плей-офф, разгромив Зальцбург. Австрийцы приятно удивили в этой Лиге чемпионов, но сегодня не сумели дать достойный бой. Жиру открыл счет после подачи с углового, во втором тайме оформил дубль, а между голами отдал ассист на Крунича. "Россонери" могли забить и больше, если бы Леау лучше распорядился своими шансами.

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Зальцбург переходит в Лигу Европы, потому что загребское Динамо проиграло Челси и осталось последним в группе Е. Хотя начиналось все перспективно для хорватов – быстрый гол забил Петкович. Челси сотворил камбек еще до перерыва благодаря голам Стерлинга и Закарии. Обамеянг должен был добивать Динамо, но попал в каркас ворот. Габонец ограничился одним эффектным действием – ассистом пятой.

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В группе G все давно решилось. Манчестер Сити доигрывает групповой этап без мотивации. На последний матч Пеп Гвардиола выпустил молодежь, но это не помешало переиграть Севилью. Испанцы открыли счет после стандарта – Мир замкнул подачу Иско. Но потом трижды пропустили. Героем матча стал Альварес. Аргентинец ассистировал Льюису, забил сам (воспользовавшись пасом де Брюйне) и создал гол для Мареза.

Копенгаген отобрал очки у каждого из соперников. С Севильей и Сити были нулевые ничьи, а сегодня датчане расписали более интересную мировую с Дортмундом. Боруссия вышла вперед красивым голом Азара, но пропустила в ответ от Харальдссона. Первый гол датчан в текущей ЛЧ. Этот результат ни на что не влиял. Боруссия вышла в плей-офф со второго места, а Копенгаген завершил выступления в еврокубках.

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Бенфика в последний момент чудом обошла ПСЖ на вершине группы Н. Французы минимально переиграли Ювентус в результате голов Мбаппе и Мендеша. Португальцы параллельно разгромили Маккаби. Не просто разгромили, а забили 6 мячей. Решающим стал гол-красавец Мариу на 90+2 минуте, после которого Бенфика сравнялась с ПСЖ по всем основным показателям (равенство в очных матчах, +9 разница голов, по 16 забитых).

"Орлы" финишировали первыми благодаря большему количеству забитых голов на выезде! 8 против 6. Таким образом, Бенфика будет сеяной во время жеребьевки 1/8 финала и может получить более легкого соперника. Ювентус завершил групповой раунд на третьем месте и вылетел в Лигу Европы.

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