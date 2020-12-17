Полузащитник Аталанты из Бергамо Алехандро Гомес не перейдет в туринский Ювентус. По крайней мере, в зимнее трансферное окно.

Лидер "Богини" не входит в перечень приоритетных целей туринцев, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

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"Папу Гомес? Мы не будем подписывать его в январе", – приводит инсайдер слова спортдира Юве Фабио Паратичи.

Отметим, что Алехандро Гомес готовит план побега из Аталанты после конфликта с алленаторе Джан Пьеро Гасперини. Тренер и хавбек побили горшки из-за разного видения роли аргентинца на поле. Также их взаимоотношения якобы усложнило возвращения ветерана в сборную Аргентины.

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