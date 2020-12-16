Интер готов отпустить Кристиана Эриксена в Аталанту ради Алехандро Гомеса, сообщает Football-Italia со ссылкой на Corriere della Sera.

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Интересно, что оба клуба намерены избавиться игроков: датчанин так и не смог стать важной частью Интера, а Гомес рассорился с наставником бергамасков Гасперини. Правда, Аталанта не желает усиливать прямого конкурента.

К слову, аргентинец провел 15 матчей в составе бергамасков в текущем сезоне, записав в свой актив 5 голов и 4 ассиста, а Эриксен не отличилась никакими результативными действиями по 12 поединков.

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