Півзахисник Аталанти з Бергамо Алехандро Гомес не перейде до туринського Ювентуса. Принаймні, в зимове трансферне вікно.

Лідер "Богині" не входить у перелік пріоритетних цілей туринців, повідомляє журналіст Фабріціо Романо в своєму твіттері.

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"Папу Гомес? Ми не підписуватимемо його в січні", – наводить інсайдер слова спортдира Юве Фабіо Паратічі.

Відзначимо, що Алехандро Гомес готує план втечі з Аталанти після конфлікту з алленаторе Джан П'єро Гасперіні. Тренер і хавбек побили горщики через різне бачення ролі аргентинця на полі. Також їхні взаємини нібито ускладнило повернення ветерана до збірної Аргентини.

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