Полузащитник Аталанты Папу Гомес не собирается задерживаться в клубе на фоне испорченных отношений с Джан Пьеро Гасперини.

Аргентинец хочет найти новую команду во время зимнего трансферного окна, сообщает Goal.

Папу Гомес пригрозил рассказать всю правду о конфликте с Гасперини

Гомес планирует остаться в Европе, чтобы сохранить место в составе сборной Аргентины и выступить на Копа Америка-2021. Его контракт с Аталантой рассчитан до лета 2023-го, однако хавбек хочет договориться о досрочном разрыве и переходе в другой клуб на правах свободного агента. Претенедентов на опальную звезду хватает – Интер, Милан, Рома, а также ПСЖ, где выступает соотечественник Анхель Ди Мария.

Напомним, Гомес якобы устроил мятеж против Гасперини в перерыве матча Лиги чемпионов против Митьюлланда. Тренер Аталанты старается избегать разговоров о конфликте, но в последнем поединке против Фиорентины оставил хавбека на скамейке запасных.

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