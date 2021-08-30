Бренд Криштиану Роналду настолько мощный, что способен заметно влиять на клубы, за которые играет или не играет португалец. В частности, пост Манчестер Юнайтед в Инстаграме об этом переходе стал самым популярным в этой сети для спортивных команд (почти 13 млн лайков).

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Ювентус также пережил подобный прогресс летом 2018 года, когда купил Роналду у Реала. Теперь же туринцы наблюдают стремительное уменьшение подписчиков в соцсетях. В том же Инстаграме от "Старой синьоры" всего за два дня отписалось 200 тысяч пользователей.

Напомним, несколько дней назад Роналду оформил свое возвращение на Олд Траффорд. Ожидается, что Криштиану присоединится к Манчестер Юнайтед после паузы на матчи сборных.

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