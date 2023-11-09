Полузащитник Ювентуса Мануэль Локателли будет выступать за "Старую синьору" минимум до лета 2028 года.

Локателли поставил подпись под новым соглашением до 2028 года в четверг, 9-го ноября. Об этом информирует официальный сайт туринского клуба. Предыдущий контракт чемпиона Европы 2020 года действовал до лета 2026 года.

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Согласно инсайдеру Джанлуке Ди Марцио, продление соглашения подразумевает увеличение зарплаты Мануэля. До сегодняшнего дня годовой оклад Локателли составлял 3 млн евро.

В сезоне 2023/24 Локателли сыграл за Ювентус 11 матчей и забил 1 мяч – в ворота Милана. Он является единственным игроком основного состава туринцев, который болеет за Ювентус с самого детства.

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