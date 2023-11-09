Ювентус официально продлил контракт со своим главным болельщиком
Полузащитник Ювентуса Мануэль Локателли будет выступать за "Старую синьору" минимум до лета 2028 года.
Локателли поставил подпись под новым соглашением до 2028 года в четверг, 9-го ноября. Об этом информирует официальный сайт туринского клуба. Предыдущий контракт чемпиона Европы 2020 года действовал до лета 2026 года.
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Согласно инсайдеру Джанлуке Ди Марцио, продление соглашения подразумевает увеличение зарплаты Мануэля. До сегодняшнего дня годовой оклад Локателли составлял 3 млн евро.
В сезоне 2023/24 Локателли сыграл за Ювентус 11 матчей и забил 1 мяч – в ворота Милана. Он является единственным игроком основного состава туринцев, который болеет за Ювентус с самого детства.
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