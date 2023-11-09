Півзахисник Ювентуса Мануель Локателлі виступатиме за "Стару синьйору" щонайменше до літа 2028 року.

Локателлі поставив підпис під новою угодою до 2028 року в четвер, 9-го листопада. Про це інформує офіційний сайт туринського клубу. Попередній контракт чемпіона Європи 2020 року діяв до літа 2026 року.

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Згідно з інсайдером Джанлукою Ді Марціо, продовження угоди передбачає збільшення зарплати Мануеля. До сьогоднішнього дня річний оклад Локателлі становив 3 млн євро.

У сезоні 2023/24 Локателлі зіграв за Ювентус 11 матчів і забив 1 м'яч – у ворота Мілана. Він є єдиним гравцем основного складу туринців, який вболіває за Ювентус із самого дитинства.

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