Одно из самых принципиальных противостояний в Кальчо закрывало программу воскресных матчей 11-го тура. Ювентус приехал на Артемио Франки, где его искренне ненавидят. Тифози были бы счастливы, если бы их любимцы прервали серию неудач именно в матче с туринцами.

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Как и ожидалось, Фиорентина гораздо больше держала мяч. Она это любит, а подопечные Массимилиано Аллегри от такого отказываются, как только есть возможность. Более того, сегодня Ювентусу удалось оказаться в максимально комфортных условиях. Уже на 10-й минуте гости провели классную комбинационную атаку, которую точным ударом завершил Миретти. Больше атаковать необходимости не было.

Если у Юве голевой удар так и остался единственным в первом тайме, то Фиорентина активно терроризировала Щенсны. Поляк выручил после удара Гонсалеса, а сейв после штрафного в исполнении Бираги – это вообще фантастика! "Фиалки" должны сожалеть по этим потерянным шансам, ведь после перерыва "Старая синьора" искусно засушила игру. Перспективный момент ударом завершил Кьеза, но там, похоже, был офсайд.

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Хозяева, устав искать путь к воротам соперника, начали лупить по ним издалека. Как мы знаем, угрозы после таких попыток немного. Вот и получается, что ударов у Фиорентины много, но ни один из них не стал результативным. Ювентус одержал четвертую победу подряд. Туринцы набрали 26 очков и не позволили Интеру уйти в отрыв. Команда Макса Аллегри за последние шесть матчей не пропустила ни одного гола. Фиорентина имеет серию из трех поражений, но продолжает держаться в зоне еврокубков.