"Я продолжаю думать, что Интер, Милан и Наполи превосходят нас, и мы должны с большим уважением относиться к этим командам. Но я вижу отличный дух Ювентуса. В этих двух последних победах мы показали себя по-разному.

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На прошлой неделе у Ювентуса был хороший матч с точки зрения тактики. Сегодня был сложный матч. Нам еще есть, что улучшать, например, когда мы проводим контратаки два на два. О матче с Интером, который состоится через тур, думать еще рано. Однако я знаю, что у меня хорошая группа футболистов, имеющих большое желание совершенствоваться», – приводит слова Аллегри официальный сайт туринцев.

Напомним, после 11 сыгранных матчей Ювентус идет на второй ступени турнирной таблицы Серии А, имея в своем активе 26 зачетных пунктов. Первое место занимает миланский Интер, который имеет в своем активе 28 баллов.

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