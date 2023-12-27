Центральный защитник Ювентуса Бремер продлил с клубом контракт до лета 2028 года.

Бремер продлил со "Старой синьорой" контракт ещё на один сезон – до лета 2028 года. Об этом Ювентус сообщил на своём официальном сайте. Согласно Gazzetta dello Sport, зарплата бразильца останется прежней – 5 млн евро в год + 1 млн евро в виде бонусов.

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Бремер присоединился к Юве летом 2022 года, перейдя из Торино за 41 млн евро. Он заменил легенду "бьянконери" Джорджо Кьеллини, который уехал завершать карьеру в Лос-Анджелес. На момент своего перехода из стана злейшего врага Бремер был признан лучшим защитником Серии А сезона 2021/22.

В этом сезоне Бремер сыграл без замен все матчи в составе Ювентуса, забив 1 мяч.

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