Бремер продовжив зі "Старою синьйорою" контракт ще на один сезон – до літа 2028 року. Про це Ювентус повідомив на своєму офіційному сайті. Згідно з Gazzetta dello Sport, зарплата бразильця залишиться незмінною – 5 млн євро на рік + 1 млн євро у вигляді бонусів.

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Бремер приєднався до Юве влітку 2022 року, перейшовши з Торіно за 41 млн євро. Він замінив легенду "б'янконері" Джорджо К'єлліні, який поїхав завершувати кар'єру в Лос-Анджелес. На момент свого переходу зі стану найлютішого ворога Бремера було визнано найкращим захисником Серії А сезону 2021/22.

У цьому сезоні Бремер зіграв без замін усі матчі в складі Ювентуса, забивши 1 м'яч.

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