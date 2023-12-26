Зимой Эван Н'Дика отправится на Кубок Африки и сделает проблемную линию обороны Ромы ещё более уязвимой. В связи с этим руководство клуба планирует усилить зимой состав ещё одним защитником. Ранее сообщалось, что директор римлян Тиагу Пинту вышел на игрока Униона Леонардо Бонуччи, который после вылета берлинцев из ЛЧ больше не видит мотивации продолжать выступать за эту команду.

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Однако, как информирует Gazzetta dello Sport, поклонники Ромы взбунтовались против этого подписания. В комментариях к последним публикациям Лео в Instagram болельщики "джаллоросси" призывают Бонуччи не ехать в столицу Италии, иначе он об этом пожалеет. Тифози римляне невзлюбили защитника после его победного гола в ворота "джаллоросси" в скандальном с точки зрения судейства матче между Ювентусом и Ромой (3:2) в 2014-м году, когда арбитр Джанлука Рокки назначил два пенальти в ворота гостей.

Сообщается, что боссы Ромы приняли пожелания тифози к сведению и уже переключились на универсального защитника Вест Хэма Тильйо Керера. Однако на него также претендуют Милан и Аталанта.

Напомним, что Бонуччи является действующим чемпионом Европы. Он выиграл Евро-2020 в составе сборной Италии.

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