Фрозиноне не знал побед в течение трех туров, держась на 13-й позиции, поэтому в домашке с Юве на этот коллектив никто не ставил. Свой статус фаворита туринцы подтвердили уже на 12-й минуте – счет открыл 18-летний нападающий Йылдиз, который впервые вышел в основе "бьянконери". Кенан прошел трех защитников на левом краю штрафной, после чего пробил под ближнюю штангу. 0:1!

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Турок стал самым молодым иностранцем в истории Юве, которому удалось отличиться голом в Серии А. Впрочем, развить свой успех гости не смогли. Фрозиноне держался на равных, а в начале второго тайма еще и счет сравнял. Туринцы пропустили пас Монтеризи по флангу в свою штрафную – Баес же подхватил мяч и легко переиграл Щенсны. 1:1!

До 80-й минуты цифры на табло не менялись. Казалось, что подопечные Массимо Аллегри вслед за Миланом оступятся в провинции, однако класс дал о себе знать. На 81-й минуте Влахович замкнул подачу от Маккени, а на 89-й серб принял пас на ход левым полуфлангом и пробил в ближний угол. Лишь первый из этих голов засчитали (второй прошел из офсайда), но и этого хватило для победы. 1:2!

Ювентус набирает 40 очков. "Бьянконери" отрываются от третьей позиции, где засел Милан, на семь очков – а до первой Ювентусу не хватает всего одного зачетного балла.

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