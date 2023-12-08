Суперматч Ювентуса и Наполи открывал программу 15-го тура Серии А. Отчет об игре читайте на Футбол 24.

Победа была важна для обеих команд. Ювентус мог обойти Интер и по меньшей мере до завтра стать лидером Серии А, а Наполи имел шанс вытолкать Рому из зоны Лиги чемпионов.

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Соперники обенялись двумя супермоментами до перерыва. Ювентус на протяжении одной атаки на 19-й минуте трижды расстреливал Мерета – две попытки Влаховича заблокировали, а Маккенни через себя ударил по рукам кипера Наполи. Партенопейцы ответили в середине тайма. Осимхен выгрыз мяч и вывел Кварацхелию на чистое рандеву со Щенсны, однако грузин зацедил над воротами.

Ювентус устроил штурм сразу после отдыха. Влаховичу помешали стойка и офсайд, а вот гол Гатти был чистым. Центрбек туринцев замкнул навес Андреа Камбьясо, поигравшего в Дженоа под руководством Андрея Шевченко. Гатти забил во втором туре подряд после победного гола на 90+4 против Монцы.

Щенсны в очередной раз пытался подставить партнеров ужасной игрой ногами. Поляк "привез" гол, но спас сигнал лайнсмена об офсайде Осимхена.

Ювентус удержал минимальную победу и на одно очко обошел Интер, который 9 декабря будет принимать Удинезе. Наполи до конца тура рискует упасть на седьмую строчку.

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