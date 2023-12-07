Национальная антидопинговая прокуратура Италии требует для Поля Погба 4-летнюю дисквалификацию за обнаруженный синтетический тестостерон в крови, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Ювентус перестал платить Погба зарплату

Поскольку игрок не пошел на соглашение о признании вины, француз должен предстать перед судом и может получить наказание без смягчающих обстоятельств (за признание вины срок дисквалификации могли уменьшить до 2 лет). Добавим, что контракт Погба с Ювентусом рассчитан до лета 2026 года.

Ранее сообщалось, что туринский клуб может расторгнуть контракт с Полем Погба. Это позволит Ювентусу сэкономить около 30 миллионов евро – именно такую зарплату должен был получить игрок за оставшийся срок действия контракта.

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