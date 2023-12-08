Суперматч Ювентуса і Наполі відкривав програму 15-го туру Серії А. Звіт про гру читайте на Футбол 24.

Перемога була важливою для обох команд. Ювентус міг обійти Інтер і щонайменше до завтра стати лідером Серії А, а Наполі мав шанс посунути Рому зі зони Ліги чемпіонів.

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Суперники обиінялися двома супермоментами до перерви. Ювентус упродовж однієї атаки на 19-й хвилині тричі розстрілював Мерета – дві спроби Влаховіча заблокували, а Маккенні через себе вдарив по руках кіпера Наполі. Партенопейці відповіли в середині тайму. Осімхен вигриз м'яч і вивів Кварацхелію на чисте рандеву зі Щенсни, проте грузин зацідив над воротами.

Ювентус влаштував навалу відразу після відпочинку. Влаховічу завадили стійка та офсайд, а от гол Гатті був чистим. Центрбек туринців замкнув навіс Андреа Камб'ясо, який пограв у Дженоа під керівництвом Андрія Шевченка. Гатті забив у другому турі поспіль після переможного гола на 90+4 проти Монци.

Щенсни вкотре намагався підставити партнерів жахливою грою ногами. Поляк "привіз" гол, але врятував сигнал лайнсмена про офсайд Осімхена.

Ювентус втримав мінімальну перемогу і на одне очко обійшов Інтер, який 9 грудня прийматиме Удінезе. Наполі до кінця туру ризикує впасти на сьому сходинку.

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