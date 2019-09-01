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Безумная перестрелка с драматическим концом в видеообзоре матча Ювентус – Наполи – 4:3

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Безумная перестрелка с драматическим концом в видеообзоре матча Ювентус – Наполи – 4:3
Ювентус – Наполи – 4:3 – видео голов и обзор игры

Ведущие команды Серии А устроили невероятное шоу в центральном матче второго тура. Видео голов и главных моментов встречи смотрите на сайте "Футбол 24".

16’ Данило
19’ Гонсало Игуаин
62’ Криштиану Роналду
90+2’ Калиду Кулибали
 
Костас Манолас 66’
Ирвинг Лосано 68’
Джованни Ди Лоренцо 81’
16’ Данило
19’ Гонсало Игуаин
62’ Криштиану Роналду
66’ Костас Манолас
68’ Ирвинг Лосано
81’ Джованни Ди Лоренцо
90+2’ Калиду Кулибали

Ювентус с первых минут захватил инициативу и начал методическую осаду ворот гостей. Чемпионы Италии легко проходили редуты "партенопейцев", что привело к двум голам в первом тайме. Данило открыл счет через несколько минут после выхода на замену, а Игуаин огорчил свою бывшую команду.

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После перерыва Криштиану Роналду сделал счет разгромным и показалось, что Наполи уже не имеет шансов на очки. Впрочем, у подопечных Анчелотти было свое мнение на этот счет – Манолас, Лосано и Ди Лоренцо творят невероятное и выравнивают положение. Однако, последнее слово осталось за "зебрами" – Кулибали срезал мяч в собственные ворота и принес три очка главному сопернику.

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Ювентус добывает максимум очков в двух турах, а Наполи терпит первое поражение в сезоне.

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