Безумная перестрелка с драматическим концом в видеообзоре матча Ювентус – Наполи – 4:3

Ведущие команды Серии А устроили невероятное шоу в центральном матче второго тура. Видео голов и главных моментов встречи смотрите на сайте "Футбол 24".

Ювентус с первых минут захватил инициативу и начал методическую осаду ворот гостей. Чемпионы Италии легко проходили редуты "партенопейцев", что привело к двум голам в первом тайме. Данило открыл счет через несколько минут после выхода на замену, а Игуаин огорчил свою бывшую команду.

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После перерыва Криштиану Роналду сделал счет разгромным и показалось, что Наполи уже не имеет шансов на очки. Впрочем, у подопечных Анчелотти было свое мнение на этот счет – Манолас, Лосано и Ди Лоренцо творят невероятное и выравнивают положение. Однако, последнее слово осталось за "зебрами" – Кулибали срезал мяч в собственные ворота и принес три очка главному сопернику.

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Ювентус добывает максимум очков в двух турах, а Наполи терпит первое поражение в сезоне.