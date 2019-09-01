Ювентус на последних минутах вырвал победу над Наполи в матче с семью голами и феерическим камбэком

В рамках матча 2-го тура Серии А Наполи потерпел драматичное поражение от Ювентуса (4:3).

Ювентус со стартовым свистком захватил инициативу и стал проводить атаки с логическим завершением. Первая из них произошла на 4-й минуте, когда Роналду на скорости прорвался по левому флангу и мощно пробил из-под Кулибали – Мерет парировал. Сенегальский центрбэк Наполи вообще был самым заметным футболистом в этот период, выбив несколько кроссов и в красивом подкате остановив прорыв де Шильйо по флангу. Наполи не выглядел растерянно, но ждал ошибки соперника.

Шанс отличиться неаполитанцы получили на 14-й минуте: Инсинье развернулся в штрафной и выкатил передачу на Аллана, а тот с линии полукруга выстрелил в правый нижний угол – Щенсны успел сложиться и парировать. Сразу после этого гости заработали стандарт, который разыграли низом и завершили мощным ударом с дистанции прямо в лицо Бонуччи. Так и началась голевая контратака Юве: Дуглас Коста подхватил отскок и убежал в контратаку 3-в-1, качнул защитника на левом краю и выкатил передачу в центр под удар Данило. Тот вышел на замену всего минуту назад, так что бразилец забил дебютным касанием – 1:0.

Не успел Наполи оправиться от первого гола, как на 19-й случился второй. Позиционная атака туринцев завершилась передачей Матюиди с левого края штрафной в центр на Игуаина, а Гонсало, красиво обыграв Кулибали, пробив в дальнюю девятку – 2:0!

Наполи не отошёл от шока до самого перерыва, так и не создав ни одного опасного момента. Ювентус же имел прекрасный шанс устроить разгром уже в первом тайме: так, на 30-й минуте быстрая контратака завершилась пасом под удар Хедире, который оказался прямо перед голкипером и выстрелил метров с 11-ти – Мерет парировал. На 33-й же Сами пробил с дальней дистанции, попав точно в перекладину! Впрочем, постепенно подопечные Маурицио Сарри сбавили темп, даже отдав мяч сопернику. Первый тайм окончился уверенной победой чемпионов.

После перерыва Карло Анчелотти бросил в бой Руя и новичка Лосано, и Наполи прогнозируемо пошёл вперёд. Уже на 52-й минуте это могло завершиться голом: Аллан обокрал Матюиди в центре поля и отдал передачу под удар Мертенсу, а тот мощно пробил в дальний угол – мяч разминулся с каркасом ворот на считанные сантиметры! Ювентус огрызнулся на 54-й выстрелом Матюиди с линии штрафной под правую штангу, однако Мертенс на 56-й ответил ударом с края штрафной под перекладину – в обоих случаях блестяще сыграли голкиперы.

Постепенного атакующий пыл Наполи упал. Ювентусу удалось сбить темп и выровнять игру, а на 62-й минуте туринцы ещё и забили третий гол – это Роналду ударом в левый нижний угол замкнул прострельную передачу Дугласа Косты. Казалось, что интрига в матче закрыта, однако всего через четыре минуты Наполи отыграл один гол усилиями Маноласа, пробившего головой после навеса со штрафного – 3:1!

На лице Костаса особой радости от гола не было, а трибуны Ювентус Стэдиум вообще проигнорировали этот эпизод. В камбэк гостей мало кто верил, но на 69-й минуте партенопейцы забили второй мяч – это Лосано замкнул прострел Зелински. Такое развитие событий уже не устраивало туринцев, а особенно Дугласа Косту. На 71-й минуте он попытался восстановить гандикап в два мяча, решившись на удар метров с 35-ти – перекладина спасла Наполи! Впрочем, неаполитанцы тут же ответили атакой с дальним выстрелом Руиса, который Щенсны парировал перед собой; Лосано мог добить, но немного не успел.

На 70-х минутах игра серьезно притормозила, чему способствовали частые паузы на замены и куча мелких фолов. Один из них привёл к стандарту на 80-й, а также к третьему голу в ворота Ювентуса. Всё получилось очень просто: неаполитанцы заработали штрафной, Кальехон исполнил подачу с него, а Ди Лоренцо замкнул ударом головой с нескольких метров – 3:3! И снова забил летний новичок!

Казалось, что эндшпиль поединка подарит настоящую зарубу за очки, однако физических и моральных сил командам после такого побоища не хватало. Впрочем, Ювентус выглядел острее: у туринцев можно вспомнить несколько опасных подходов к штрафной, неточный удар Дибалы с острого угла и мощный выстрел Дугласа Косты метров с 15-ти выше ворот. Казалось, что матч завершится боевой ничьей, но на 90+3-й минуте туринцы неожиданно вырвали победу. Её подарил Кулибали, срезавший подачу со штрафного в собственные ворота – 4:3!

Финальный свисток зафиксировал драматичную победу Ювентуса, которому удалось набрать шесть очков. Туринцы возглавили турнирную таблицу, в то время как Наполи, имея в активе всего 3 зачётных балла, опустился на восьмую строчку.