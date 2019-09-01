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Ювентус на последних минутах вырвал победу над Наполи в матче с семью голами и феерическим камбэком

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Ювентус на последних минутах вырвал победу над Наполи в матче с семью голами и феерическим камбэком

В рамках матча 2-го тура Серии А Наполи потерпел драматичное поражение от Ювентуса (4:3).

16’ Данило
19’ Гонсало Игуаин
62’ Криштиану Роналду
90+2’ Калиду Кулибали
 
Костас Манолас 66’
Ирвинг Лосано 68’
Джованни Ди Лоренцо 81’
16’ Данило
19’ Гонсало Игуаин
62’ Криштиану Роналду
66’ Костас Манолас
68’ Ирвинг Лосано
81’ Джованни Ди Лоренцо
90+2’ Калиду Кулибали

Ювентус со стартовым свистком захватил инициативу и стал проводить атаки с логическим завершением. Первая из них произошла на 4-й минуте, когда Роналду на скорости прорвался по левому флангу и мощно пробил из-под Кулибали – Мерет парировал. Сенегальский центрбэк Наполи вообще был самым заметным футболистом в этот период, выбив несколько кроссов и в красивом подкате остановив прорыв де Шильйо по флангу. Наполи не выглядел растерянно, но ждал ошибки соперника.

Шанс отличиться неаполитанцы получили на 14-й минуте: Инсинье развернулся в штрафной и выкатил передачу на Аллана, а тот с линии полукруга выстрелил в правый нижний угол – Щенсны успел сложиться и парировать. Сразу после этого гости заработали стандарт, который разыграли низом и завершили мощным ударом с дистанции прямо в лицо Бонуччи. Так и началась голевая контратака Юве: Дуглас Коста подхватил отскок и убежал в контратаку 3-в-1, качнул защитника на левом краю и выкатил передачу в центр под удар Данило. Тот вышел на замену всего минуту назад, так что бразилец забил дебютным касанием – 1:0.

Не успел Наполи оправиться от первого гола, как на 19-й случился второй. Позиционная атака туринцев завершилась передачей Матюиди с левого края штрафной в центр на Игуаина, а Гонсало, красиво обыграв Кулибали, пробив в дальнюю девятку – 2:0!

Наполи не отошёл от шока до самого перерыва, так и не создав ни одного опасного момента. Ювентус же имел прекрасный шанс устроить разгром уже в первом тайме: так, на 30-й минуте быстрая контратака завершилась пасом под удар Хедире, который оказался прямо перед голкипером и выстрелил метров с 11-ти – Мерет парировал. На 33-й же Сами пробил с дальней дистанции, попав точно в перекладину! Впрочем, постепенно подопечные Маурицио Сарри сбавили темп, даже отдав мяч сопернику. Первый тайм окончился уверенной победой чемпионов.

После перерыва Карло Анчелотти бросил в бой Руя и новичка Лосано, и Наполи прогнозируемо пошёл вперёд. Уже на 52-й минуте это могло завершиться голом: Аллан обокрал Матюиди в центре поля и отдал передачу под удар Мертенсу, а тот мощно пробил в дальний угол – мяч разминулся с каркасом ворот на считанные сантиметры! Ювентус огрызнулся на 54-й выстрелом Матюиди с линии штрафной под правую штангу, однако Мертенс на 56-й ответил ударом с края штрафной под перекладину – в обоих случаях блестяще сыграли голкиперы.

Постепенного атакующий пыл Наполи упал. Ювентусу удалось сбить темп и выровнять игру, а на 62-й минуте туринцы ещё и забили третий гол – это Роналду ударом в левый нижний угол замкнул прострельную передачу Дугласа Косты. Казалось, что интрига в матче закрыта, однако всего через четыре минуты Наполи отыграл один гол усилиями Маноласа, пробившего головой после навеса со штрафного – 3:1!

На лице Костаса особой радости от гола не было, а трибуны Ювентус Стэдиум вообще проигнорировали этот эпизод. В камбэк гостей мало кто верил, но на 69-й минуте партенопейцы забили второй мяч – это Лосано замкнул прострел Зелински. Такое развитие событий уже не устраивало туринцев, а особенно Дугласа Косту. На 71-й минуте он попытался восстановить гандикап в два мяча, решившись на удар метров с 35-ти – перекладина спасла Наполи! Впрочем, неаполитанцы тут же ответили атакой с дальним выстрелом Руиса, который Щенсны парировал перед собой; Лосано мог добить, но немного не успел.

На 70-х минутах игра серьезно притормозила, чему способствовали частые паузы на замены и куча мелких фолов. Один из них привёл к стандарту на 80-й, а также к третьему голу в ворота Ювентуса. Всё получилось очень просто: неаполитанцы заработали штрафной, Кальехон исполнил подачу с него, а Ди Лоренцо замкнул ударом головой с нескольких метров – 3:3! И снова забил летний новичок!

Казалось, что эндшпиль поединка подарит настоящую зарубу за очки, однако физических и моральных сил командам после такого побоища не хватало. Впрочем, Ювентус выглядел острее: у туринцев можно вспомнить несколько опасных подходов к штрафной, неточный удар Дибалы с острого угла и мощный выстрел Дугласа Косты метров с 15-ти выше ворот. Казалось, что матч завершится боевой ничьей, но на 90+3-й минуте туринцы неожиданно вырвали победу. Её подарил Кулибали, срезавший подачу со штрафного в собственные ворота – 4:3!

Финальный свисток зафиксировал драматичную победу Ювентуса, которому удалось набрать шесть очков. Туринцы возглавили турнирную таблицу, в то время как Наполи, имея в активе всего 3 зачётных балла, опустился на восьмую строчку.

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Италия Ювентус Ювентус Наполи Наполи Ювентус - Наполи
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