Милан заработал первые очки благодаря победе над Брешией: 2 тур Серии А

Миланцы частично реабилитировались за поражение в предыдущем туре.

Во втором туре итальянского чемпионата Милан одержал свою первую победу. Счет и отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Италии 2019/2020, 2-й тур

Милан – Брешия – 1:0

Голы: Чахланоглу, 12

Ювентус – Наполи – начало матча в 21:45

После поражения от Удинезе в предыдущем туре Милан не имел другого выхода, кроме как побеждать Брешию дома. Именно с таким настроем хозяева вышли на поле, что принесло результат вскоре после стартового свистка – на 12-й минуте Чахланоглу выпрыгнул выше всех и головой замкнул подачу Сусо с правого фланга. Гости имели несколько возможностей, чтобы отыграться, но неточность на завершающей стадии, или же удачная игра Доннарумма в своих владениях мешали им забить. Казалось, Милан вполне удовлетворял такой шаткий результат, поскольку во втором тайме зрители не увидели голевых моментов от хозяев. Лишь в конце матча миланцы несколько активизировались, что, однако, не позволило увеличить преимущество на табло. В итоге – минимальная победа миланцев 1:0.

Турнирная таблица чемпионата Италии