Милан заработал первые очки благодаря победе над Брешией: 2 тур Серии А

Миланцы частично реабилитировались за поражение в предыдущем туре.
Во втором туре итальянского чемпионата Милан одержал свою первую победу. Счет и отчет о матче читайте на "Футбол 24".
Чемпионат Италии 2019/2020, 2-й тур
Милан – Брешия – 1:0
Голы: Чахланоглу, 12
Ювентус – Наполи – начало матча в 21:45
После поражения от Удинезе в предыдущем туре Милан не имел другого выхода, кроме как побеждать Брешию дома. Именно с таким настроем хозяева вышли на поле, что принесло результат вскоре после стартового свистка – на 12-й минуте Чахланоглу выпрыгнул выше всех и головой замкнул подачу Сусо с правого фланга. Гости имели несколько возможностей, чтобы отыграться, но неточность на завершающей стадии, или же удачная игра Доннарумма в своих владениях мешали им забить. Казалось, Милан вполне удовлетворял такой шаткий результат, поскольку во втором тайме зрители не увидели голевых моментов от хозяев. Лишь в конце матча миланцы несколько активизировались, что, однако, не позволило увеличить преимущество на табло. В итоге – минимальная победа миланцев 1:0.
Турнирная таблица чемпионата Италии