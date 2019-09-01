toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
АНДРІЙ ЯРМОЛЕНКО ЮВЕНТУС - НАПОЛІ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ

Шалена перестрілка з драматичним кінцем у відеоогляді матчу Ювентус – Наполі – 4:3

00:47 261 Читать на русском
Шалена перестрілка з драматичним кінцем у відеоогляді матчу Ювентус – Наполі – 4:3
Ювентус – Наполі – 4:3 – відео голів та огляд гри

Провідні команди Серії А влаштували неймовірне шоу у центральному матчі другого туру. Відео голів та головних моментів зустрічі дивіться на сайті "Футбол 24".

16’ Даніло
19’ Гонсало Ігуаїн
62’ Кріштіану Роналду
90+2’ Каліду Кулібалі
 
Костас Манолас 66’
Ірвінг Лосано 68’
Джованні Ді Лоренцо 81’
16’ Даніло
19’ Гонсало Ігуаїн
62’ Кріштіану Роналду
66’ Костас Манолас
68’ Ірвінг Лосано
81’ Джованні Ді Лоренцо
90+2’ Каліду Кулібалі

Ювентус з перших хвилин захопив ініціативу і почав методичну осаду воріт гостей. Чемпіони Італії легко проходили редути "партенопейців", що призвело до двох голів у першому таймі. Даніло відкрив рахунок через кілька хвилин після виходу на заміну, а Ігуаїн засмутив свою колишню команду.

Ювентус на останніх хвилинах вирвав перемогу над Наполі у матчі з сімома голами та феєричним камбеком

По перерві Кріштіану Роналду зробив рахунок розгромним і здалося, що Наполі вже не має шансів на здобуття очок. Втім, у підопічних Анчелотті була своя думка щодо цього – Манолас, Лосано та Ді Лоренцо творять неймовірне і вирівнюють становище. Однак, останнє слово залишилося за "зебрами" – Кулібалі зрізав м'яч у власні ворота і приніс три очки головному супернику.

Мілан обіграв Брешію та здобув дебютну перемогу під керівництвом Джампаоло в Серії А

Ювентус здобуває максимум очок у двох турах, а Наполі зазнає першої поразки в сезоні.

blog_ava
Ярмоленко відзначився дебютним голом в сезоні у матчі проти Норвіча
31 серпня
10242
Теги
Відеоновини Італія Ювентус Ювентус Наполі Наполі Ювентус - Наполі
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
14
год
:
23
хв
Олімпік
17:00
Шахтар
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук