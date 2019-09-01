Шалена перестрілка з драматичним кінцем у відеоогляді матчу Ювентус – Наполі – 4:3

Провідні команди Серії А влаштували неймовірне шоу у центральному матчі другого туру. Відео голів та головних моментів зустрічі дивіться на сайті "Футбол 24".

Ювентус з перших хвилин захопив ініціативу і почав методичну осаду воріт гостей. Чемпіони Італії легко проходили редути "партенопейців", що призвело до двох голів у першому таймі. Даніло відкрив рахунок через кілька хвилин після виходу на заміну, а Ігуаїн засмутив свою колишню команду.

Ювентус на останніх хвилинах вирвав перемогу над Наполі у матчі з сімома голами та феєричним камбеком

По перерві Кріштіану Роналду зробив рахунок розгромним і здалося, що Наполі вже не має шансів на здобуття очок. Втім, у підопічних Анчелотті була своя думка щодо цього – Манолас, Лосано та Ді Лоренцо творять неймовірне і вирівнюють становище. Однак, останнє слово залишилося за "зебрами" – Кулібалі зрізав м'яч у власні ворота і приніс три очки головному супернику.

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Ювентус здобуває максимум очок у двох турах, а Наполі зазнає першої поразки в сезоні.