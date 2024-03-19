Итальянский гранд, кроме Георгия Судакова, заинтересовался еще и Даниилом Сиканом.

Скауты Ювентуса посетят матч между Боснией и Украиной, чтобы посмотреть Даниила Сикана, сообщает Tuttosport.

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По информации источника, в клубе отмечают габариты, хорошую игру головой и скорость 22-летнего форварда. Итальянцы готовы выложить за футболиста 6 миллионов евро.

Кроме Сикана, туринцы и в дальнейшем будут пытаться подписать Георгия Судакова. Отмечается, что Ювентус попробует убедить Шахтер снизить цену на полузащитника, поскольку 100 млн евро являются непосильной суммой для "бьянконери".

Напомним, в текущем сезоне Судаков провел за Шахтер 24 матча, в которых забил 5 голов и отдал 2 ассиста. Transfermarkt оценивает его в 25 млн евро. Сикан в 29 поединках оформил 8 голов и 4 результативные передачи. Transfermarkt просит за него 6 миллионов.

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