Украинская Премьер-лига получила обновленные ценники на футболистов, серьезно повысив, таким образом, стоимость всего чемпионата. Самым дорогим украинским игроком остается полузащитник Шахтера Георгий Судаков, который прибавил сразу 7 миллионов и теперь стоит 25 миллионов евро.

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Существенно подскочила трансферная цена и двух новичков "горняков" – Кевина і Марлона Гомеса – на 6 и 4 млн соответственно. Оба теперь стоят по 10 миллионов. Забавно, что Гомес еще даже не успел дебютировать в УПЛ из-за травмы.

Более чем вдвое "потолстел" форвард Динамо Владислав Ванат и оценивается теперь в 7 миллионов (+4 млн к предыдущей стоимости). По 2 миллиона прибавили Даниил Сикан і Дмитрий Ризнык (6 и 5 млн соответственно).

Среди других игроков (не из грандов), кто добавил больше полумиллиона евро, вингер Руха Илья Квасница – 1,8 млн евро (+600 тысяч), вингер Полесья Бени Макуана – 1,2 млн (+600 тысяч) и венесуэльский форвард Полесья Луифер Эрнандес – 1 млн (+575 тысяч). В 6 раз подорожал полузащитник Кривбасса Джихад Бизимана – 600 тысяч.

Лидером среди тех, кто больше всего потерял в цене, являются Богдан Михайличенко – минус 1,5 млн. По одному миллиону "сбросили" Артем Бондаренко, Лассина Траоре, Тарас Степаненко, Николай Шапаренко и Руслан Нещерет.

Исчерпывающе ознакомиться со всеми взлетами и падениями украинских футболистов можно по ссылке.

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