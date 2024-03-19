Скаути Ювентуса відвідають матч між Боснією та Україною, аби переглянути Данила Сікана, повідомляє Tuttosport.

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За інформацією джерела, у клубі відзначають габарити, гарну гру головою та швидкість 22-річного форварда. Італійці готові викласти за футболіста 6 мільйонів євро.

Окрім Сікана, туринці і надалі намагатимуться підписати Георгія Судакова. Зазначається, що Ювентус спробує переконати Шахтар знизити ціну на півзахисника, оскільки 100 млн євро є непосильною сумою для "б'янконері".

Нагадаємо, у поточному сезоні Судаков провів за Шахтар 24 матчі, в яких забив 5 голів і віддав 2 асисти. Transfermarkt оцінює його у 25 млн євро. Сікан у 29 поєдинках оформив 8 голів і 4 результативні передачі. Transfermarkt править за нього 6 мільйонів.

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