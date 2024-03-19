"У нас есть проблема с этим. Если мы (Шахтер, – прим.) не станем чемпионами, то в этот период может быть квалификация еврокубков, и нас так же могут не отпустить на Олимпиаду.

Судаков назвал топ-3 самых недооцененных игроков Шахтера

Это турнир, который не подпадает под окна ФИФА, и клуб может просто банально не отпустить тебя. Поэтому с этим есть вопросы. Но все надеются и все очень хотят поехать туда.

Это наша первая Олимпиада в истории и это выглядит еще особеннее, потому что именно мы этого достигли. Хочется поехать туда и проявить себя на таком турнире. Такое может быть раз в жизни", – сказал Судаков в комментарии пресс-службе УАФ.

Напомним, футбольный турнир Олимпиады продлится с 24 июля по 9 августа в семи городах Франции.

Четверть сотни за Судакова, прогресс без дебюта от звезды Шахтера, двойной скачок форварда Динамо – обновленные цены в УПЛ