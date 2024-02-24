Впервые с сентября Руслан Малиновский не вышел в стартовом составе Дженоа два матча подряд. Интересно, что сегодня это произошло против соперника, с которым “генуэзцы” должны были бы играть первым номером. То есть у украинца было бы больше шансов продемонстрировать свои лучшие умения.

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В конце концов, надо признать, что Альберто Джилардино подготовил рабочий план. Дженоа в первом тайме организовала себе комфортное преимущество. Маттео Ретеги забил великолепный гол в падении через себя, а Маттия Бани сделал все проще – просто замкнул подачу от Гудмундссона. Помог хозяевам и соперник. Томас Кристенсен заработал по желтой карточке перед перерывом и сразу в начале второго тайма.

В большинстве "грифоны" начали атаковать более раскованно. Не стеснялись бить издали – отметим попытки Баделя и Вольякко. Удинезе тоже не смирился с поражением. Даже забил, но Лукка, чтобы переправить мяч в сетку, нарушил правила. Руслана Малиновского выпустили на 78-й минуте. Задача была очевидной – помочь успокоить игру и довести дело до победы. Наш земляк еще и несколько раз попытался что-то создать в атаке, но неуспешно.

Финальный счет зафиксировал победу Дженоа, которая закрепилась на 12-м месте в турнирной таблице. Команда Руслана Малиновского очень близка к решению задачи на сезон – 33 очков может хватить, чтобы остаться в Серии А. Последние два сезона вылетали команды, которые не достигли такой отметки. А вот Удинезе имеет лишь три пункта преимущества над зоной вылета.

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