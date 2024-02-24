Когда назначили нового тренера, Виктор Коваленко находился в лазарете. После выздоровления Давиде Никола не спешил делать ставку на украинца – дважды выпускал игрока на замену, а в предыдущем матче вообще оставил без игровой практики. Поэтому сегодняшнее появление в стартовом составе стало неожиданностью.

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Алессио Дионизи постепенно превратил Сассуоло из одной из самых интересных команд Серии А в примитивного борца за выживание. Особенно это заметно, когда нет Доменико Берарди. У капитана травма. Сегодня хозяева пропустили уже на 11-й минуте. Луперто пришел на стандарт и замкнул подачу. Для лидера Эмполи этот эпизод также стал неприятным, ведь, падая, он ударился головой в стойку. Врачи даже успели вынести носилки, но Себастьяно даже сумел продолжить игру.

Гости продолжили контролировать игру. Делать это было не трудно, поскольку сдерживать нужно было лишь Лорьянте, который несколько раз бил с дальней и средней дистанций. Преимущество сыграло с Эмполи злую шутку. На старте второго тайма Сассуоло сравнял счет с пенальти. Давиде Никола сразу же бросил в бой звездного новичка. Мбайе Ньянг пока не выходит в старте, но забивает в каждом матче. Вот и сегодня экс-форвард Милана заработал и сам реализовал пенальти, став первым легионером Эмполи в эпоху трех очков за победу, забившим в трех подряд матчах Серии А.

Мог добивать соперника Коваленко. Однако очень долго реагировал на сейв голкипера перед собой и упустил шанс переправить мяч уже в пустые ворота – защитник просто был быстрее. А как бы этот пригодился Эмполи. Вскоре "адзурри" вновь пропустили. Феррари, как и его коллега Луперто, отличился после подачи со стандарта. Зато сыграла замена украинца. Симоне Бастони, который вышел вместо Коваленко, в компенсированное время вырвал победу для гостей. Снова у подопечных Давиде Николы сработал розыгрыш стандарта.

Эмполи до сих пор без поражений после смены тренера. Более того, за это время команда набрала 12 очков за шесть матчей (до того было 13 за 20 туров). Благодаря победе над Сассуоло "адзурри" оторвались от зоны вылета, поднявшись на 13-е место. Подопечные Дионизи наоборот – пока на 17-й строчке лишь благодаря лучшим дополнительным показателям.

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