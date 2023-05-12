Севилья не удержала заслуженную победу в выездном полуфинале Лиги Европы против Ювентуса. Теперь все решится в матче на Рамон Санчес Писхуан.

Ювентус на внутренней арене решил вопрос о прорыве в групповой этап Лиги чемпионов, поэтому победа в Лиге Европы была важной только из соображений престижа. Туринцы не выиграли ни одного трофея в XXI веке при трех финалах, а вот Севилья за это время торжествовала в ЛЕ аж шесть раз! Более того – если андаусийцы выходили в полуфинал турнира, то уже непременно брали золотые медали.

Севилья до прихода Хосе Луиса Мендилибара боролась за выживание в Ла Лиге, однако с новым коучем андалусийцы вынесли МЮ в четвертьфинале ЛЕ. Ювентус все равно оставался фаворитом противостояния – особенно в домашнем матче – но с нервионцами приходилось считаться.

Первый тайм показал, что опасения фанов Юве не были пустыми. Туринцы просто опозорились перед собственными трибунами – по ударам "рохибланкос" вели со счетом 12:3, а по явным голевым возможностям гости имели преимущество 3:1. Показатель ожидаемых голов испанцев оказался вдвое выше, хотя на стартовом отрезке острее были именно "бьянконери".

Выстрел Костича с левого края штрафной мимо дальней шестерки не поразил, а вот на 18-й минуте Ди Мария вывел Влаховича один на один – серб не смог переиграть Буну, хотя у него было аж две попытки. Еще через минуту Душан замыкал прострел Костича, однако Буну сократил дистанцию и снова спас Севилью. Кстати, в обоих случаях был офсайд (зафиксировали только один из них).

Севилья играла довольно просто. Высокий прессинг, борьба за подбор, навес, стандарт и замыкание – вот пять столпов, на которых стоит футбол Хосе Мендилибара. И это работало! Особенно выделялся Окампос.

В первые 17 минут Лукасу дали дважды пробить головой с углов вратарской площадки, а на 25-й он мог забивать с шести метров – впрочем, аргентинец не смог попасть по мячу (скидку делал Эн-Несири). Не забив с передачи Юсефе, Окампос исправился ровно через минуту.

Оливер Торрес одним забросом на правый фланг разогнал контратаку 3-в-2, которую Окампос завершил прострелом в штрафную. Никто не смог перехватить его пас – а Эн-Несири принял мяч и пробил в противоход Щенсны. 1:0! А уже на 27-й Хиль выводил Юсефа один на один с голкипером. Ювентус выручил Данилу, который помешал нормально ударить по мячу.

На 39-й минуте отличиться мог и Ракитич, который получил передачу от Акуньи и с линии штрафной выстрелил под перекладину. Щенсны парировал! В компенсированное же время Эн-Несири воспользовался ошибкой от Миретти и бахнул из-за пределов штрафной в левый нижний – сфера пролетела рядом с каркасом.

В конце концов, отдыхать команды отправились при минимальном преимуществе Севильи в счете. Все было прекрасно для гостей, кроме одного факта – на 30-й минуте травмировался Окаспос, которого пришлось снимать с игры. Вместо него вышел Монтиэль.

В раздевалке Массимо Аллегри провел двойную замену сняв с пробега Миретти и Костича. На поле вышли Айлинг и Кьеза, занявшие фланги атаки и вытеснившие Ди Марию на позицию десятки. Команда перестроилась со схемы 3-5-1-1 на 4-3-2-1, что принесло частичный успех – Ювентус захватил инициативу во встрече.

В первые 20 минут Севилья не нанесла ни одного удара, а затем Навас из-за пределов штрафной бахнул по воробьям. Впрочем, при всем своем преимуществе, Ювентус также не имел моментов – в актив гостей на этом отрезке встречи можно занести только два слабых удара Кьезы и Айлинга. Они не стали проблемой для Буну.

Массимо Аллегри провел очередную порцию замен, освежив состав Миликом, Гатти и Погба. Впрочем, эффект оказался противоположным. Если на старте второго тайма "Старая синьора" хотя бы нагнетала и била по воротам, то за последние полчаса команда ни разу не потревожила Буну. Севилья выровняла игру, а в завершающей части встречи стала ее сушить.

Единственным перспективным эпизодом стала подача Куадрадо на 85-й минуте. Рабйо попытался замкнуть ее на линии вратарской, однако Баде накрыл попытку – впрочем, центрбек при этом сыграл в ногу Адриену. Повторы показали, что Лоик все же сыграл в мяч, а VAR подключать не стали. Обошлось без пенальти, что было характерно для всего поединка – Даниэль Зиберт не свистел сомнительные эпизоды.

Ювентус выглядел обреченным на поражение, однако на 90+7-й минуте (хотя компенсировали шесть) хозяева спаслись! Туринцы заработали угловой, а подачу Кьезы с него Погба сбросил на левую стойку – ее замкнул Гатти (а мог и Милик). 1:1! Замены Массимо Аллегри сработали.

Финальный свисток зафиксировал результативную ничью. Ответный матч пройдет на стадион Рамон Санчес Писхуан через неделю.