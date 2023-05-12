Севілья не втримала заслужену перемогу у виїзному півфіналі Ліги Європи проти Ювентуса. Тепер все вирішиться у матчі на Рамон Санчес Пісхуан.

Ювентус на внутрішній арені вирішив питання щодо прориву в груповий етап Ліги чемпіонів, тож перемога в Лізі Європи була важливою тільки з міркувань престижу. Туринці не виграли жодного трофею у ХХІ столітті при трьох фіналах, а от Севілья за цей час тріумфувала в ЛЄ аж шість разів! Ба більше – якщо андаусійці виходили у півфінал турніру, то вже неодмінно брали золоті медалі.

Севілья до приходу Хосе Луїса Менділібара боролась за виживання в Ла Лізі, однак з новим коучем андалусійці винесли МЮ в чвертьфіналі ЛЄ. Ювентус все одно залишався фаворитом протистояння – особливо в домашньому матчі – але з нервіонцями доводилось рахуватись.

Перший тайм показав, що побоювання фанів Юве не були порожніми. Туринці просто зганьбились перед власними трибунами – за ударами "рохібланкос" вели з рахунком 12:3, а за явними гольовими нагодами гості мали перевагу 3:1. Показник очікуваних голів іспанців виявився вдвічі вищим, хоча на стартовому відрізку гострішими біли саме "б'янконері".

Постріл Костіча з лівого краю карного майданчика повз дальню шістку не вразив, а от на 18-й хвилині Ді Марія вивів Влаховіча віч-на-віч – серб не зміг переграти Буну, хоча у нього було аж дві спроби. Ща через хвилину Душан замикав простріл Костіча, однак Буну скоротив дистанцію й знову врятував Севілью. До речі, в обох випадках був офсайд (зафіксували лише один з них).

Севілья грала доволі просто. Високий пресинг, боротьба за підбирання, навіс, стандарт і замикання – ось п'ять стовпів, на яких стоїть футбол Хосе Менділібара. І це працювало! Особливо виділявся Окампос.

В перші 17 хвилин Лукасу дали двічі пробити головою з кутів воротарського майданчика, а на 25-й він міг забивати з шести метрів – втім, аргентинець не зміг влучити по м'ячу (скидку робив Ен-Несірі). Не забивши з передачі Юсефе, Окампос виправився рівно за хвилину.

Олівер Торрес одним закидання на правий фланг розігнав контратаку 3-в-2, яку Окампос завершив прострілом у штрафний. Ніхто не зміг перехопити його пас – а Ен-Несірі прийняв м'яч та пробив у протихід Щенсни. 1:0! А вже на 27-й Хіль виводив Юсефа віч-на-віч з голкіпером. Ювентус виручив Данілу, який завадив нормально вдарити по м'ячу.

На 39-й хвилині відзначитись міг і Ракітіч, який отримав передачу від Акуньї й з лінії штрафного вистрілив під поперечку. Щенсни парирував! У компенсований же час Ен-Несірі скористався помилкою від Міретті й бахнув з-за меж карного майданчика у лівий нижній – сфера пролетіла поруч з каркасом.

Зрештою, відпочивати команди відправились за мінімальної переваги Севільї у рахунку. Все було прекрасно для гостей, окрім одного факту – на 30-й хвилині травмувався Окаспос, якого довелося знімати з гри. Замість нього вийшов Монтіель.

У роздягальні Массімо Аллегрі провів подвійну заміну знявши з пробігу Міретті та Костіча. На поле вийшли Айлінг і К'єза, які зайняли фланги атаки й витиснули Ді Марію на позицію десятки. Команда перебудувалась зі схеми 3-5-1-1 на 4-3-2-1, що принесло частковий успіх – Ювентус захопив ініціативу у зустрічі.

В перші 20 хвилин Севілья не завдала жодного удару, а потім Навас з-за меж штрафного бахнув по горобцях. Втім, при всій своїй перевазі, Ювентус також не мав моментів – в актив гостей на цьому відрізку зустрічі можна занести тільки два кволих удари К'єзи й Айлінга. Вони не стали проблемою для Буну.

Массімо Аллегрі провів чергову порцію замін, освіживши склад Міліком, Гатті та Погба. Втім, ефект виявився протилежним. Якщо на старті другого тайму "Стара синьйора" хоча б нагнітала й била по воротах, то за останні півгодини команда жодного разу не потривожила Буну. Севілья вирівняла гру, а в завершальній частині зустрічі стала її сушити.

Єдиним перспективним епізодом стала подача Куадрадо на 85-й хвилині. Рабйо спробував замкнути її на лінії воротарського, однак Баде накрив спробу – втім, центрбек при цьому зіграв у ногу Адріену. Повтори показали, що Лоїк все ж зіграв у м'яч, а VAR підключати не стали. Обійшлося без пенальті, що було характерно для всього поєдинку – Даніель Зіберт не свистів сумнівні епізоди.

Ювентус виглядав приреченим на поразку, однак на 90+7-й хвилині (хоча компенсували шість) господарі врятувались! Туринці заробили кутовий, а подачу К'єзи з нього Погба скинув на ліву стійку – її замкнув Гатті (а міг і Мілік). 1:1! Заміни Массімо Аллегрі спрацювали.

Фінальний свисток зафіксував результативну нічию. Матч-відповідь пройде на стадіон Рамон Санчес Пісхуан через тиждень.