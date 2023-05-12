Жозе Моуринью пытается второй подряд сезон в Роме спасти еврокубками. В прошлом году "волки" взяли Лигу конференций, а в этом пытаются покорить Лигу Европы. На пути "Особенного" стал бывший подопечный. Хаби Алонсо вобрал все лучшее от Жозе, Гвардиолы и Анчелотти, а теперь реализует свои тренерские идеи в Байере.

Алонсо поднял Леверкузен с 18-го места Бундеслиги на пятое и вывел в полуфинал Лиги Европы. Баск совмещает структурный футбол со свободой для игроков атаки. Байер считался фаворитом противостояния с Ромой, которая за последние недели проиграла важные поединки прямым конкурентам в Серии А.

Матч в Риме разочаровал. Мы не увидели реактивных атак Байера, хозяева без Дибалы мало что придумали с мячом. Команды взяли медленный темп и за весь первый тайм создали по одному моменту.

Вирц проскочил пятерых соперников и неточно пробил издалека. Рома могла открыть счет после стандарта (самый действенный элемент в атаке Моуринью) – удар головой от Абрахама парировал голкипер.

Во втором тайме римляне наконец-то прибавили в интенсивности и поймали соперника на ошибке. Бове и Абрахам вдвоем создали гол: Тамми зацепился за пас из глубины – Эдоардо включил дриблинг, Тамми попал в голкипера – Эдоардо сыграл на добивании.

Байер попытался вернуться в игру, но Рома компактно защищалась. Жозе Моуринью лишил леверкузенских креативщиков пространства. Замены Хаби Алонсо, направленные на усиление атаки, тоже не сработали.

Гости все же получили шанс отыграться. Патрисиу ошибся на выходе (не зря португальца хотят заменить Луниным), подарив мяч Фримпонгу, однако Кристанте грудью остановил мяч на линии ворот. Финальный свисток зафиксировал минимальную победу Ромы с заявкой на финал Лиги Европы.