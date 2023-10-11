Полузащитник Ювентуса Николо Фаджиоли вляпался в передрягу, которая может навредить его карьере.

У туринцев уже возникли проблемы с допинг тестом Поля Погба, которого могут отстранить на четыре года. А теперь проблемы появились у воспитанника Ювентуса Николо Фаджиоли.

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Согласно информации Football-italia, 22-летнего полузащитника обвиняют в азартных играх через незаконные онлайн-платформы. Следователи просканировали доступы, данные и транзакции, и Фаджиоли оказался одним из подозреваемых игроков, в отношении которых начато расследование.

Если итальянца признают виновным в азартных играх во время официальных футбольных игр, он может получить штраф в размере более 25 000 евро и дисквалификацию до трех лет.

Напомним, что Николо Фаджиоли находится в системе Ювентуса с 2017 года. В сезоне 2020/21 он дебютировал за первую команду. Полузащитник провел за туринцев 45 матчей, в которых отметился тремя голами и оформил шесть ассистов.

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