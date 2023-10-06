Поль Погба получил результаты повторного анализа на допинг 6 октября. Он оказался положительным, а футболисту Ювентуса грозит длительное отстранение.

Как известно, 11 сентября сообщили, что Польша Погба сдал положительный допинг-тест. Это произошло после матча чемпионата Италии против Удинезе, который чемпион мира-2018 провел в запасе. 30-летний полузащитник Ювентуса был отстранендо окончательных результатов расследования.

Погба рассматривает вариант признания вины – это поможет сократить дисквалификацию за употребление допинга.

Проба "Б" на тестостерон также дала положительный результат. Об этом стало известно в пятницу, 6 октября. Полю Погба грозит 4-летняя дисквалификация за употребление допинга. Об этом сообщает La Presse.

Существует также вариант, что Погба признает вину. Тогда срок отстранения француза могут сократить до двух лет.

Теперь Ювентус должен принять решение по поводу будущего скандального полузащитника, который почти весь прошлый сезон пропустил из-за травмы. Ранее сообщалось, что туринский клуб может расторгнуть контракт с Полем Погба. Это позволит Ювентусу сэкономить около 30 миллионов евро – именно такую зарплату должен получить игрок за оставшийся срок действия контракта.