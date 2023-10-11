Півзахисник Ювентуса Ніколо Фаджіолі вляпався в халепу, яка може нашкодити його кар'єрі.

У туринців вже виникли проблеми з допінг тестом Поля Погба, якого можуть відсторонити на чотири роки. А тепер проблеми з'явилися у вихованця Ювентуса Ніколо Фаджіолі.

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Згідно з інформацією Football-italia, 22-річного півзахисника звинувачують в азартних іграх через незаконні онлайн-платформи. Слідчі просканували доступи, дані та транзакції, і Фаджіолі виявився одним із підозрюваних гравців, щодо яких розпочато розслідування.

Якщо італійця визнають винним в азартних іграх під час офіційних футбольних ігор, він може отримати штраф у розмірі понад 25 000 євро та дискваліфікацію до трьох років.

Нагадаємо, що Ніколо Фаджіолі перебуває в системі Ювентуса з 2017 року. В сезоні 2020/21 він дебютував за першу команду. Півзахисник провів за туринців 45 матчів, в яких відзначився трьома голами та оформив шість асистів.

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