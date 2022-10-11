Ювентус не может выбраться из кризиса. Сегодня туринцы пробили дно – проиграли Маккаби, у которого состав в 25 раз дешевле. Проиграли совершенно заслуженно. На старте встречи "Старая Синьора" выглядела жалко. 5:0 по ударам в пользу Хайфы в первые 15 минут. Хозяева возили звездную команду Аллегри, без преувеличения.

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Маккаби трансформировал преимущество в быстрый гол. Ацили хитро пробил головой – Щенсны залетел в ворота с мячом. Во владениях поляка постоянно возникали пожары. Чери со штрафного пробил в перекладину. Ацили перед перерывом оформил дубль, шикарно попав в ближний угол.

Беды Ювентуса этим не ограничились. Ди Мария, самостоятельно обыгравший Маккаби неделю назад, сегодня травмировался. Аргентинец со слезами на глазах покинул поле и рискует пропустить ЧМ-2022. Без Анхеля атака Ювентуса становится совершенно беззубой.

"Бьянконери" пытались избежать позора. Выходил на ударные позиции Влахович, мог лучше завершить атаки Милик, Ругани бил после стандартов, Куадрадо взял на себя роль креативщика. Однако ничего не получалось. Маккаби спокойно выстоял и подарил Израилю первую победу в группе Лиги чемпионов за 13 лет.

Хайфа набрала 3 очка и сравнялась с безнадежным Ювентусом в таблице.