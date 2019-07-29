Ювентус может получить проблемы с руководством чемпионата Кореи – все из-за Роналду

Туринцам грозит иск от руководителей корейской лиги.

Организаторы товарищеского матча между Ювентусом и звездами К-лиги остались крайне недовольны отсутствием Криштиану Роналду, информирует Corriere dello Sport.

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Участие португальца в игре было прописано в контракте между сторонами, однако звездный форвард так и не вышел на поле в спарринге. Ювентус заявил, что у Роналду было незначительное повреждение мышц, поэтому тренерский штаб не захотел рисковать его здоровьем. Впрочем, организаторов поединка подобные аргументы не впечатлили и они могут подать иск за нарушение условий соглашения.

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Напомним, встреча чемпионов Италии и сборной звезд южнокорейской К-Лиги завершилась ничьей – 3:3. После игры руководству корейской лиги пришлось извиняться перед местными болельщиками за то, что они так и не увидели Роналду на поле.