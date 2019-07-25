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Ювентус презентовал необычную форму с яркими элементами на футболке

14:10 20 Читати українською
Ювентус презентовал необычную форму с яркими элементами на футболке
Ювентус / Reuters

Чемпионы Италии показали гостевой комплект на сезон 2019/20.

Туринцы в официальном твиттере опубликовали видео презентации новой экипировки.

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Основным цветом формы стал белый, что стало некоторой неожиданностью. Ювентус обычно не использовал такой оттенок, поскольку он присутствует в их основном комплекте. Также футболку украсили элементы яркого красного цвета на рукавах и эмблемах клуба и спонсоров.

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Техническим партнером "бьянконери" остается компания Adidas.

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Ювентус Ювентус Италия Видеоновости Футбольная форма
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