Ювентус презентовал необычную форму с яркими элементами на футболке

Чемпионы Италии показали гостевой комплект на сезон 2019/20.

Туринцы в официальном твиттере опубликовали видео презентации новой экипировки.

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Основным цветом формы стал белый, что стало некоторой неожиданностью. Ювентус обычно не использовал такой оттенок, поскольку он присутствует в их основном комплекте. Также футболку украсили элементы яркого красного цвета на рукавах и эмблемах клуба и спонсоров.

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Техническим партнером "бьянконери" остается компания Adidas.