Ювентус предложит Манчестер Юнайтед обмен звездными форвардами, – Sky Sports

Туринский Ювентус готов вступить в борьбу за нападающего английского Манчестер Юнайтед Ромелу Лукаку и готов включить в сделку одного из своих атакующих игроков.

"Старая синьора" стремится подписать бельгийского гренадера и может отправить в обратном направлении Пауло Дибалу. Об этом сообщает Sky Sports.

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Чемпион Италии готов быстро оформить трансфер Лукаку, хотя пока неизвестно, согласен ли переехать на Олд Траффорд аргентинский форвард Юве. Переход бельгийского нападающего в Турин может нанести серьезный удар миланскому Интеру, который на протяжении всего трансферного окна пытался подписать Лукаку.

Прошлый сезон получился неудачным для обоих нападающих: Ромелу Лукаку забил 15 мячей во всех турнирах (45 матчей), а в активе Пауло Дибалы – 10 голов во всех соревнованиях (42 поединка).

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