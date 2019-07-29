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Ювентус може отримати проблеми з керівництвом чемпіонату Кореї – все через Роналду

15:50 1037 Читать на русском
Ювентус може отримати проблеми з керівництвом чемпіонату Кореї – все через Роналду
Кріштіану Роналду / Reuters

Туринцям загрожує позов від очільників корейської ліги.

Організатори товариського матчу між Ювентусом та зірками К-ліги залишилися вкрай невдоволеними відсутністю Кріштіану Роналду, інформує Corriere dello Sport.

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Участь португальця у грі була прописана в контракті між сторонами, однак зірковий форвард так і не вийшов на поле у спарингу. Ювентус заявив, що у Роналду було незначне пошкодження м'язів, тому тренерський штаб не захотів ризикувати його здоров'ям. Втім, організаторів поєдинку подібні аргументи не вразили і вони можуть подати позов через порушення умов угоди.

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Нагадаємо, зустріч чемпіонів Італії і збірної зірок південнокорейської К-Ліги завершилася нічиєю – 3:3. Після гри керівництву корейської ліги довелося вибачатися перед місцевими вболівальниками за те, що вони так і не побачили Роналду на полі.

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Італія Ювентус Ювентус Товариські матчі Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду
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