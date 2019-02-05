Ювентус может подписать трех игроков Реала, чтобы угодить Роналду

Ювентус составил шорт-лист будущих трансферов клуба.

В ближайшее трансферное окно Ювентус может согласовать с Реалом сразу три перехода бывших партнеров Криштиану Роналду, сообщает Tuttosport.

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Возглавляет этот список хавбек "сливочных" Иско, который является приоритетной целью "старой синьоры". Также Юве намерен усилиться бразильским защитником Марсело.

Последним в этом списке указан Хамес Родригес, который на правах аренды выступает за мюнхенскую Баварию и почти не получает игровой практики.

Удастся ли Юве реализовать такие амбициозные планы, можно будет узнать уже во время летнего трансферного окна.

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