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Ювентус може підписати трьох гравців Реала, щоб догодити Роналду

16:10 590 Читать на русском
Ювентус може підписати трьох гравців Реала, щоб догодити Роналду
Іско та Кріштіану Роналду / Фото ФК Реал

Ювентус склав шорт-лист майбутніх трансферів клубу.

У найближче трансферне вікно Ювентус може узгодити з Реалом одразу три переходи колишніх партнерів Кріштіану Роналду, повідомляє Tuttosport.

Роналду намагається переконати Хамеса перейти в Ювентус

Очолює цей список хавбек "вершкових" Іско, який є пріоритетною ціллю "старої синьйори". Також Юве має намір підсилитись бразильським захисником Марсело.

Останнім у цьому списку вказаний Хамес Родрігес, який на правах оренди виступає за мюнхенську Баварію та майже не отримує ігрової практики.

Чи вдасться Юве реалізувати такі амбітні плани, можна буде дізнатись вже під час літнього трансферного вікна.

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