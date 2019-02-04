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Роналду пытается убедить Хамеса перейти в Ювентус

4 февраля 23:38 27 Читати українською
Роналду пытается убедить Хамеса перейти в Ювентус
Криштиану Роналду и Хамес Родригес / фото из соцсетей

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду хочет видеть в Турине своего экс-партнера в Реале Хамеса Родригеса.

Недавно Криштиану звонил колумбийцу, призывая Хамеса перейти в Ювентус, сообщает Marcа.

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В данный момент Родригес выступает на правах аренды в Баварии, однако мюнхенцы не собираются выкупать контракт колумбийского плеймейкера у Реала.

В нынешнем сезоне Хамес сыграл за Баварию всего 14 матчей во всех турнирах и сумел отличиться 3-мя забитыми мячами.

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Теги
Криштиану Роналду Криштиану Роналду Хамес Родригес Хамес Родригес Бавария Бавария Ювентус Ювентус Германия
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