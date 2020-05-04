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Ювентус может осуществить шокирующий обмен с участием Игуаина

13:23 112 Читати українською
Ювентус может осуществить шокирующий обмен с участием Игуаина
Гонсало Игуаин

Туринский клуб стремится выжать максимум из ухода Гонсало Игуаина и сразу найти замену.

Ювентус не рассчитывает на Игуаина в долгосрочной перспективе. Контракт с форвардом истекает летом 2021-го, поэтому туринцы хотят как можно быстрее где-то его выгодно пристроить.

Один из лучших вариантов – возвращение Гонсало в родной Ривер Плейт. Аргентинский клуб очень заинтересован в услугах Игуаина, поэтому согласится на условия Ювентуса. "Старая синьора" планирует обменять нападающего на одного из молодых талантов Ривера с доплатой, сообщает Tuttosport.

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Фаворит на переезд в Турин – 20-летний форвард Джулиан Альварес, которого Transfermarkt оценивает в 10 млн евро. Также Ювентус следит за хавбеком Кристианом Феррейрой и защитным дуэтом Мартинес Кватро и Гонсало Монтьель.

Стоит отметить, что Ювентус уже проворачивал подобный трюк с Тевесом – переход Карлоса в Бока Хуниорс стал важной частью трансфера Родриго Бентанкура спустя 2 года.

Игуаин покинул Ривер Плейт в 2007-м, когда за 12 млн евро перешел в Реал. В текущем сезоне Гонсало забил 5 голов в 23 матчах Серии А за Ювентус.

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Италия Ювентус Ювентус Гонсало Игуаин Гонсало Игуаин Ривер Плейт Ривер Плейт Трансферы Ювентуса Трансферы Чемпионата Италии
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