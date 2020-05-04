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Ювентус може здійснити шокуючий обмін за участю Ігуаїна

4 травня 13:11 788 Читать на русском
Ювентус може здійснити шокуючий обмін за участю Ігуаїна
Гонсало Ігуаїн

Туринський клуб прагне витиснути максимум з відходу Гонсало Ігуаїна та відразу знайти заміну.

Ювентус не розраховує на Ігуаїна в довгостроковій перспективі. Контракт з форвардом завершується влітку 2021-го, тому туринці хочуть якнайшвидше десь його вигідно прилаштувати.

Один з найкращих варіантів – повернення Гонсало в рідний Рівер Плейт. Аргентинський клуб дуже зацікавлений у послугах Ігуаїна, тому погодиться на умови Ювентуса. "Стара синьйора" планує обміняти нападника на одного з молодих талантів Рівера з доплатою, повідомляє Tuttosport.

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Фаворит на переїзд у Турин – 20-річний форвард Джуліан Альварес, якого Transfermarkt оцінює в 10 млн євро. Також Ювентус стежить за хавбеком Крістіаном Феррейрою та захисним дуетом Мартінес Кватра і Гонсало Монтьєль.

Варто відзначити, що Ювентус вже провертав подібний трюк з Тевесом – перехід Карлоса в Бока Хуніорс став важливою частиною трансферу Родріго Бентанкура через 2 роки.

Ігуаїн покинув Рівер Плейт у 2007-му, коли за 12 млн євро перейшов у Реал. У поточному сезоні Гонсало забив 5 голів у 23 матчах Серії А за Ювентус.

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