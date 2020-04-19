Ювентус может подписать Кейна и расторгнуть контракт с одним из своих нападающих

Чемпион Италии размышляет над подписанием бомбардира Тоттенхэма и сборной Англии.

Летом Ювентус может существенно перестроить атакующую линию. Гонсало Игуаин не спешит возвращаться в Италию и хочет побыть рядом со своей больной матерью даже после окончания карантина, которое сейчас планируется на 4 мая.

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Если аргентинец вовремя не вернется в расположение команды, то получит наказание – не исключен даже вариант с расторжением контракта по взаимному согласию. В таком случае приоритетным кандидатом на замену Игуаину станет Харри Кейн, отмечает Corriere dello Sport.

После отказа Реала и Манчестер Юнайтед от борьбы за капитана Тоттенхэма именно "Старая синьора" может стать основным претендентом на форварда сборной Англии.

26-летний Кейн провел в текущем сезоне за Тоттенхэм 25 матчей, в которых записал в свой актив 17 голов и 2 ассиста. Его контракт со "шпорами" рассчитан до 30 июня 2024 года.

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