Украинец феерит игрой за Ювентус, работает с Роналду, но выбирает другую сборную – Украина рискует потерять талант

Защитник Ювентуса U-19 Никита Власенко прекрасно проявил себя в Юношеской Лиге УЕФА. Впрочем, уроженец Донецка, похоже, не планирует играть за сборную Украины.

Этот трансфер удивил даже швейцарскую прессу. В день открытия летнего трансферного окна 2019 Власенко в качестве новичка Ювентуса ворвался в топ-8 самых дорогих продаж этой страны за данный период. "Старая Синьора" быстро сообразила, что нужно брать талантливого центрбека и не пожалела 1,8 миллиона евро. Сумма впечатляет, ведь даже в Швейцарии, где заработал себе имя и перспективу перехода в топ-клуб, "лишь самые футбольные ботаники" знали его. Как писал местный Sport: "Никита еще не оставил следов в профессиональном футболе, играя за Лугано, поэтому тем более странно, что Ювентус согласился заплатить немалые деньги за него. Интересно, будет ли у родившегося в Украине швейцарца возможность реализовать себя".

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Сборная Швейцарии U-19 (Власенко – второй слева вверху, под №5)

Прошло каких-то полгода, как упомянутое издание включило уроженца Украины в список крупнейших футбольных талантов страны банков, часов и шоколада. Он оказался в компании капитана юношеского Вулверхэмптона и звездочки Аякса. Никита уже провел 2 матча за сборную Швейцарии U-19, дебютировав в октябре 2019-го. Что интересно, только товарищеские. Сначала приложился к победе над Словенией (2:1, соперник забил единственный мяч после его ухода), затем пропустил официальные матчи отбора Евро-2020, а в феврале 2020 вернулся – помог удержать ворота на замке против Италии (0:0), выйдя на поле в перерыве. С одной стороны, Украина еще имеет шанс его переманить, ведь молодежный и юношеский футбол не учитывается. С другой – есть тревожный сигнал.

Власенко перебрался из украинского Донецка в Швейцарию очень рано, еще в 2000-х годах, именно там и начал свой футбольный путь в 6 лет. Рапид Лугано звезд с неба не хватал никогда, но как школа давал игрокам свою путевку в жизнь. С 12 воспитывался в том самом Лугано, который не пустил Динамо в плей-офф Лиги Европы 2019/20. Затем перешел в команду Тичино (стал капитаном на уровне U-18), чья самая бедная в стране академия подготовила его к Юве. Для Лугано это второй самый дорогой трансфер на выход за последние 15 лет, или четвертый в истории.

Никита признается, что благодаря теплому приему быстро адаптировался в Турине. В первый же сезон еще в аренде успел отличиться дебютным голом. Впоследствии провел не одну тренировку с суперзвездами главной команды, в которой его больше всего поразили Кьеллини и "феноменальный Роналду" – работать рядом с Криштиану было незабываемым опытом. Украинец, который тоже восхищал своей работоспособностью на тренировках, заслужил невероятный шанс, хотя его швейцарские команды никогда не претендовали на чемпионство – эту историю тамошние тренеры ставят в пример.

Всегда должна быть альтернатива, поэтому Власенко хотел бы выучиться на строительного инженера, если с футболом не выгорит. Юноша думал как зрелый мужчина еще со школьного возраста. Приходилось с 6 утра успевать на поезд и автобус, добираясь на тренировку, а затем – часто отказывать друзьям, вместо вечеринки делая ответственную ставку на завтрашний матч. Не каждый паренек найдет в себе силы идти наперекор зову молодой крови, но его приоритеты выстроены очень четко.

В последние полгода это уже стабильный игрок основы молодежки Ювентуса, сыграл половину матчей в Юношеской версии Лиги чемпионов. Поражение от московского Локомотива (единственная потеря очков итальянцев) стало отправной точкою. На второй круг Власенко неизменно выходил в стартовом составе, в частности, принял участие в выездном избиении Байера (5:0) и победах над Атлетико и российским клубом. Туринцы солидно взяли первое место и вышли в плей-офф.

После того матча Юве проиграл лишь 1 поединок с Никитой на поле за 5 месяцев. Куда только не выходил украинец – справа и слева в центре обороны, в трио защитников, левым фулбеком. В еврокубках чаще всего играл правого центрбека, в чемпионате Италии – уже левого. Его партнером нередко становился сверстник Паоло Гоцци, который уже успел дебютировать за главную команду в Серии А (поражение 1:2 от СПАЛа несколько притормозило прогресс).

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В этом месяце УЕФА наградил Власенко специальным призовым приложением для футболистов, который среди прочего помогает контролировать и улучшать свою статистику, принимать карьерные решения, выбирать правильный способ коммуникации с журналистами, уметь управлять своими финансами, питаться здоровой едой, избегать допинга и многое другое. Эту крутую программу, которую отметил даже легенда Барселоны Эрик Абидаль, вручили Никите как награду за звание лучшего игрока марта в Юношеской лиге УЕФА.

Congratulations Nikita Vlasenko of #UYL contenders @JuventusFCYouth, the latest monthly winner of the UEFA For Players app prize







I found this app very easy to use, with friendly interface and a lot of useful information."





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https://t.co/3L8BthaxB2 pic.twitter.com/NlKQJxpYi1 — UEFA Youth League (@UEFAYouthLeague) April 16, 2020

Сам Власенко равняется на Серхио Рамоса и Джорджо Кьеллини, мечтает стать основным в Ювентусе. В Швейцарии уровень молодежного футбола приблизился к ведущим странам Европы. Молодые игроки в раннем возрасте отправляются в топовые клубы, жертвуя комфортом, и это вскоре может повлечь за собой настоящий бум звезд вроде того, который случился в Бельгии. По иронии судьбы, "нати" должны были стать первым соперником сборной Украины в новом сезоне Лиги наций, но ситуация с коронавирусом остается критической для футбола и сейчас нельзя с уверенностью обсуждать проведение любых матчей.

Что же касается натурализованного швейцарца (так его иногда называют итальянские СМИ), то на самом деле далеко не все еще потеряно. Если украинские тренеры и футбольные чиновники будут иметь желание и волю, 19-летнего защитника всегда можно пригласить в главную команду страны. Тем более, что подобный прецедент уже был. Швейцария также воспитала Ивана Ракитича, который успел даже сыграть за юношескую и молодежную сборную, пока не получил экстренный вызов от Хорватии. Чем эта история продолжилась, мы все знаем – серебро Чемпионата мира, ведущие роли в Барселоне, завоевание самых высоких трофеев.

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