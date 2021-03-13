Туринский клуб рассматривает возможность продажи не только Криштиану Роналду, но и Пауло Дибалы, сообщает Corriere dello Sport.

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После прихода Пирло аргентинец потерял статус лидера команды, да еще и страдает от постоянных травм. Договориться о новом контракте не удается, а действующий истекает летом 2022 года. Ювентус вполне может продать звезду, чтобы получить деньги на собственные цели. Главным претендентом на Дибалу считается Барселона, но и каталонцы не готовы к серьезным тратам. Переезд Пауло на Камп Ноу станет значительно вероятнее, если "блаугранас" не удержат Лионеля Месси и получат много пространства в зарплатной ведомости.

Добавим, что Дибала провел 16 матчей в текущем сезоне, отличился 3 голами и 2 ассистами. Сейчас Transfermarkt оценивает форварда в 70 млн евро.

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