"Количество падений, которые происходят в жизни, гораздо менее важно, чем то, насколько быстро и крепко вы встаете на ноги. Настоящие чемпионы никогда не сломаются! Наше внимание уже сосредоточено на Кальяри (завтра в 19:00 – прим.), борьбе в Серии А, финале Кубка Италии и всему тому, чего мы еще можем достичь в этом сезоне.

Пирло высказался относительно слухов о возвращении Роналду в Реал

Это правда, что прошлое принадлежит музеям, но, к сожалению, у футбола есть память. И у меня тоже. Историю нельзя стереть, она пишется каждый день с упорством, командным духом, настойчивостью и большим трудом. И те, кто этого не понимает, никогда не добьются славы и успеха", – написал Роналду в личном Instagram.

К слову, после вылета от Порту из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала в СМИ появились слухи о желании Криштиану вернуться в мадридский Реал.

"Это катастрофа": Роналду отправляют из Ювентуса и обвиняют в вылете из ЛЧ, а легендарный тренер назвал трусом